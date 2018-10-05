Дизайн сайтов, мобильных приложений, landing page, баннеров

Привет!

Меня зовут Вероника, я фрилансер веб-дизайнер из Украины. Я люблю создавать современный и актуальный дизайн сайтов, мобильных приложений, landing page, а также баннеров. Мои сайты отлично смотрятся на всех устройствах: мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры.

Делаю свою работу с удовольствием и в четко оговоренные сроки. В своей работе всегда ориентируюсь на результат. Моя цель, чтобы после окончания работы над проектом вы захотели обратиться ко мне снова, а также рекомендовать своим друзьям, знакомым и бизнес-партнерам.

Что я предлагаю:

Разработка адаптивного дизайна сайтов от идеи до готового PSD макета с упорядоченными папками и именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;

Разработка логотипов и фирменного стиля;

Рисунки и иллюстрации в векторе;

Монтаж видеороликов;

Разработка баннеров анимированных либо статичных;

Обработка фотографий.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate, Adobe Lightroom, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.

Способы связи:

Личное сообщение: Отправить

E-mail: [email protected]

Skype: veronika3579

Viber/Whatsapp: По предварительному запросу через Личные сообщения

Telegram: sh_kveronika

Facebook: Veronika Shevchuk

Ссылка на мой сайт и портфолио: http://veronika-shevchuk-web.com.ua/

Буду рада сотрудничеству!