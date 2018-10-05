Привет!
Меня зовут Вероника, я фрилансер веб-дизайнер из Украины. Я люблю создавать современный и актуальный дизайн сайтов, мобильных приложений, landing page, а также баннеров. Мои сайты отлично смотрятся на всех устройствах: мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры.
Делаю свою работу с удовольствием и в четко оговоренные сроки. В своей работе всегда ориентируюсь на результат. Моя цель, чтобы после окончания работы над проектом вы захотели обратиться ко мне снова, а также рекомендовать своим друзьям, знакомым и бизнес-партнерам.
Что я предлагаю:
- Разработка адаптивного дизайна сайтов от идеи до готового PSD макета с упорядоченными папками и именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;
- Разработка логотипов и фирменного стиля;
- Рисунки и иллюстрации в векторе;
- Монтаж видеороликов;
- Разработка баннеров анимированных либо статичных;
- Обработка фотографий.
Способы связи:
Личное сообщение: Отправить
E-mail: [email protected]
Skype: veronika3579
Viber/Whatsapp: По предварительному запросу через Личные сообщения
Telegram: sh_kveronika
Facebook: Veronika Shevchuk
Ссылка на мой сайт и портфолио: http://veronika-shevchuk-web.com.ua/
Буду рада сотрудничеству!
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