Конончук Олександр Сергійович
Дата народження: 29 Жов 1989
Регіон проживання: Київ
Телефон(и): (093)601-71-05
E-mail: [email protected]
Junior QA Engineer
Мета Здобуття, розвиток та поглибленняпрофесійних навичок, зростання до Senior QA Engineer/ QA Leed.
Ключоваінформація
Знання основних понять, методів та принципівтестування ПЗ
Досвідчений користувач ОС Windows, єдосвід роботи в ОС Linux(Ubuntu)
Базове знання SQl
Базове знання HTML
Досвід використання різного прикладногоПЗ
Початкові навики роботи в PHP
Досвід робот из локальною табезпроводною мережею, оптоволоконними та коаксіальними мережами
Досвідроботи
Інженер-енергетик
Кві 2013 - по сьогодні (1 рік 8 міс)
ДП«Антонов» (http://www.antonov.com/)
Складання графіків планово-попереджувальних ремонтівелектрообладнання
Моніторинг та забезпечення якості виконання ремонтуелектрообладнання
Підтримка працездатності системи автоматичного облікуелектроенергії
Тісна співпраця з структурними підрозділами длязабезпечення працездатності системи електропостачання підприємства
Складання місячних звітів
Інженер-технолог
Чер 2011 - Кві 2013 (1 рік 11 міс)
ДП«Південно-Західна Залізниця» (http://swrailway.gov.ua/)
Аналіз та систематизація причин відмовелектрообладнання
Заключення договорів з підрядними організаціями
Складання графіків планово-попереджувальних ремонтівелектрообладнання
Ведення поточної документації
IT –Спеціаліст служби підтримки
Кві 2010 - Жов 2010 (7 міс)
Аутсорсинговакомпанія
Технічна підтримка користувачів, клієнтського ПО,робочих станцій, оргтехніки, загального функціонування мережі.
Моніторинг і контроль функціонування систем тасервісів компанії.
Спеціалістпо підключенню телекомунікаційних послуг
Тра 2009 - Вер 2009 (5 міс)
ЗАТ“Укртелеком” (http://www.ukrtelecom.ua/)
- підключення абонентів до мережі інтернет потехнології ADSL
- установка і налаштування різноманітних ОС,прикладного ПЗ
- установка і налаштування мережі
Освіта
ДержавнийЕкономіко-Технологічний Університет Транспорту (Київ)
Рік закінчення 2011
інженер електро-механік, інфраструктурата рухомий склад залізничного транспорту спеціаліст
Володіннямовами
Англійська - базовий
Російська - вільно
Українська - рідна
Додатковаінформація
Промене
Своїми основними якостями вважаюкомунікабельність, відповідальність, пунктуальність, можливість швидкого
навчання, активність, робота в команді