Мануальное тестирование сайтов

Конончук Олександр Сергійович

Дата народження: 29 Жов 1989

Регіон проживання: Київ

Телефон(и): (093)601-71-05

E-mail: [email protected]

Junior QA Engineer

Мета Здобуття, розвиток та поглибленняпрофесійних навичок, зростання до Senior QA Engineer/ QA Leed.

Ключоваінформація

Знання основних понять, методів та принципівтестування ПЗ

Досвідчений користувач ОС Windows, єдосвід роботи в ОС Linux(Ubuntu)

Базове знання SQl

Базове знання HTML

Досвід використання різного прикладногоПЗ

Початкові навики роботи в PHP

Досвід робот из локальною табезпроводною мережею, оптоволоконними та коаксіальними мережами

Досвідроботи

Інженер-енергетик

Кві 2013 - по сьогодні (1 рік 8 міс)

ДП«Антонов» (http://www.antonov.com/)

Складання графіків планово-попереджувальних ремонтівелектрообладнання

Моніторинг та забезпечення якості виконання ремонтуелектрообладнання

Підтримка працездатності системи автоматичного облікуелектроенергії

Тісна співпраця з структурними підрозділами длязабезпечення працездатності системи електропостачання підприємства

Складання місячних звітів

Інженер-технолог

Чер 2011 - Кві 2013 (1 рік 11 міс)

ДП«Південно-Західна Залізниця» (http://swrailway.gov.ua/)

Аналіз та систематизація причин відмовелектрообладнання

Заключення договорів з підрядними організаціями

Складання графіків планово-попереджувальних ремонтівелектрообладнання

Ведення поточної документації

IT –Спеціаліст служби підтримки

Кві 2010 - Жов 2010 (7 міс)

Аутсорсинговакомпанія

Технічна підтримка користувачів, клієнтського ПО,робочих станцій, оргтехніки, загального функціонування мережі.

Моніторинг і контроль функціонування систем тасервісів компанії.

Спеціалістпо підключенню телекомунікаційних послуг

Тра 2009 - Вер 2009 (5 міс)

ЗАТ“Укртелеком” (http://www.ukrtelecom.ua/)

- підключення абонентів до мережі інтернет потехнології ADSL

- установка і налаштування різноманітних ОС,прикладного ПЗ

- установка і налаштування мережі

Освіта

ДержавнийЕкономіко-Технологічний Університет Транспорту (Київ)

Рік закінчення 2011

інженер електро-механік, інфраструктурата рухомий склад залізничного транспорту спеціаліст

Володіннямовами

Англійська - базовий

Російська - вільно

Українська - рідна

Додатковаінформація

Промене

Своїми основними якостями вважаюкомунікабельність, відповідальність, пунктуальність, можливість швидкого

навчання, активність, робота в команді