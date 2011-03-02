Добрый день. Требуется дизайнер для разработки нового или доработка имеющегося дизайна для интернет магазина. Магазин будет работать на движке Webasyst.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Добрый день. Требуется дизайнер для разработки нового или доработка имеющегося дизайна для интернет магазина. Магазин будет работать на движке Webasyst.
Добрый день! Имеется дизайн нарисованный в фотошопе (psd файл имеется). Требуется сделать верстку для магазина на базе Webasyst (дизайн главной страницы + корректировка некоторых страниц + стили). Более конкретно при ...