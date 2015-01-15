VladislavTarigin

$10
Здравтсвуйте! Есть рабочий сайт на движке джумла. необходимо исправить некоторые моменты в вёрстке. Для профессионала работы на 2-3 часа. Ваши предложения?
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Здравтсвуйте! Есть рабочий сайт на движке джумла. необходимо исправить некоторые моменты в вёрстке. Для профессионала работы на 2-3 часа. Ваши предложения?
Здравствуйте. Требуется сверстать посадочную страницу с формой обратной связи, счётчиком времени истечения акции и ещё несколько моментов. Ваши приблизительные сроки и цена??
Требуется сверстать довольно простенький лендинг, максимум 2-3 часа работы. Из стандрартных требований: валидность, как можно меньше скриптов (если получится обойтись совсем без них, то будет просто замечательно). Предлагайте свои цены и сроки, рассмотрю все. PSD ...