VladislavTarigin

Требуется сверстать довольно простенький лендинг, максимум 2-3 часа работы. Из стандрартных требований: валидность, как можно меньше скриптов (если получится обойтись совсем без них, то будет просто замечательно). Предлагайте свои цены и сроки, рассмотрю все. PSD ...