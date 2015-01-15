VladislavTarigin

Тарыгин VladislavTarigin

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить вёрстку сайта

    $10

    Здравтсвуйте! Есть рабочий сайт на движке джумла. необходимо исправить некоторые моменты в вёрстке. Для профессионала работы на 2-3 часа. Ваши предложения?

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вёрстка 6 HTML-страниц

    Требуется сверстать довольно простенький лендинг, максимум 2-3 часа работы. Из стандрартных требований: валидность, как можно меньше скриптов (если получится обойтись совсем без них, то будет просто замечательно). Предлагайте свои цены и сроки, рассмотрю все. PSD ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправить вёрстку сайта
Joomla
Всё хорошо, оплата в срок. Рекомендую
С Романом приятно иметь дело, настоящий мастер в своём деле - рекомендую!
Ответный отзыв
iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка лендинга + немного программирования
было приятно работать
Работа выполнена на отлично по всем показателям. Спасибо.
Ответный отзыв
iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка 6 HTML-страниц
HTML
приятно работать
приятно сотрудничать. чувствуется профессионализм.
Ответный отзыв