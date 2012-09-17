Доброго здоровья уважаемые разработчики. Нужны кодеры под phonegap. Приложения как под iOS, так и под Android. Есть сайт - каталог недвижимости, его немного допилили и адаптировали, что бы похож был на нейтив приложение. Нужно всю его ...
- $1000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Есть сайт - спацентр. Нужно провести срез текущих позиций, что-то вроде анализа. Предложить свои меры по продвижению. В принципе интересует комплексное продвижение: Seo SMM Контекст Таргетинг Маркетинг отзывами и т.д. То есть рассказывайте, что можете и с какого бюджета начинается ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужно создать мобильное приложение - путеводитель по городу. Любой гость города может скачать приложение и получить нужно информацию о достопримечательностях города, памятных местах. Есть много готовых решений, так, что приложение скорее будет аналогом - нежели ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад