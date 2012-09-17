VladlenT

Владлен VladlenT

 
37 летНорвегия/Осло
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Разработка приложений на phonegap

    $1000

    Доброго здоровья уважаемые разработчики. Нужны кодеры под phonegap. Приложения как под iOS, так и под Android. Есть сайт - каталог недвижимости, его немного допилили и адаптировали, что бы похож был на нейтив приложение. Нужно всю его ...

    AndroidiOSPhoneGap
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анализ текущих позиций и продвижение сайта

    $250

    Здравствуйте. Есть сайт - спацентр. Нужно провести срез текущих позиций, что-то вроде анализа. Предложить свои меры по продвижению. В принципе интересует комплексное продвижение: Seo SMM Контекст Таргетинг Маркетинг отзывами и т.д. То есть рассказывайте, что можете и с какого бюджета начинается ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Путеводитель по городу Android и iOs

    $2500

    Нужно создать мобильное приложение - путеводитель по городу. Любой гость города может скачать приложение и получить нужно информацию о достопримечательностях города, памятных местах. Есть много готовых решений, так, что приложение скорее будет аналогом - нежели ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад