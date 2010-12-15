Необходимо доработать личный кабинет - игрок должен иметь возможноть класть себе на счет деньги через мобильный телефон и электроныые платежные системы (webmoney, яндекс деньги...) Игра WoW.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Необходимо доработать личный кабинет - игрок должен иметь возможноть класть себе на счет деньги через мобильный телефон и электроныые платежные системы (webmoney, яндекс деньги...) Игра WoW.
Всем добрый день. Необхоимы 5 баннеров: Размеры:728*79, 468*60, 160*600, 120*240, 88*36. Ключевые слова: Play-Port World Of Warcraft, Рейты х100, Рабочие Инсты, акции, стабильность, высокий аптайм, Ядро собственной разработки с постоянной поддержкой, Arcanum Core.
Нужен кодер на поддержку игорового сервера WоW.
Необходимо сделать дизайн сайта онлайн-радио на определенную тематику, сверстанный. подробности в скайп dixoidr.
Необходимо соаздать сайт визитку с потрясающим и запоминающимся дизайном. Подробности в skype dixoidr.