WaterSpirit

Роман Игнатьев WaterSpirit

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Доработка скрипта AbleSpace 1.0

    $250

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры Мне понадобилась Ваша помощь. А именно в доработке скрипта AbleSpace 1.0 1) В административной панели к банерам добавить расширенную статистику. (Сколько раз кликнули по банеру, сколько перешли, сколько было раз показано и т.д.) 2) Текстовые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Плагины (аддоны) для create your get paid 5.51

    $100

    Требуется создать плагины (аддоны) для create your get paid версии 5.51 А именно: Scratch Game Heads or Tails Tell a Friend turing ротатор рекламных ссылок серфинг (Как на деньги так и на кредиты)

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alkal
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
$180
10 баллов
15 лет назад
Создание скрипта биржи труда
Если честно, то это пожалуй один из лучших, если не лучший из всех моих заказчиков! Никаких проблем, задания и замечания истолковывались четко и понятно! Можно сказать ,что проект мы делали вместе, так как многое из реализованного личные задумки заказчика. Очень приятно было работать, надеюсь и на дальнейшее сотрудничесто.
Задание выполнил на отлично. Один из плюсов понравилось то, что за работу взялся сразу, еще не получив аванс. Дополнял проект сам проект. Еще один из самых главных плюсов, отчитывался каждый день о проделанной работе. Вообщем таких людей давно не встречал, побольше бы таких. Надеюсь на долговременное сотрудничество.
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