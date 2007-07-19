WaterSpirit

Здравствуйте уважаемые фрилансеры Мне понадобилась Ваша помощь. А именно в доработке скрипта AbleSpace 1.0 1) В административной панели к банерам добавить расширенную статистику. (Сколько раз кликнули по банеру, сколько перешли, сколько было раз показано и т.д.) 2) Текстовые ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $300
Требуется создать систему Биржи труда. По функционалу похожий на движок Jamit Job Board, kubelance или известных сайтов поиска работы. С использованием php, ajax, mysqlВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Требуется создать движок сайта знакомств. По функционалу похожий на известные движки (AeDating, Dating Pro, Dating Software и другие) С использованием php, ajax, mysql.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется создать новостной движок. По функционалу похожий на движок SoSo News Express Pro или на известные новостные движки (fontanka.ru и ему подобные) С использованием php, ajax, mysql.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать плагины (аддоны) для create your get paid версии 5.51 А именно: Scratch Game Heads or Tails Tell a Friend turing ротатор рекламных ссылок серфинг (Как на деньги так и на кредиты)Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$180
10 баллов
15 лет назад
Если честно, то это пожалуй один из лучших, если не лучший из всех моих заказчиков! Никаких проблем, задания и замечания истолковывались четко и понятно! Можно сказать ,что проект мы делали вместе, так как многое из реализованного личные задумки заказчика. Очень приятно было работать, надеюсь и на дальнейшее сотрудничесто.
Ответный отзыв
Задание выполнил на отлично. Один из плюсов понравилось то, что за работу взялся сразу, еще не получив аванс. Дополнял проект сам проект. Еще один из самых главных плюсов, отчитывался каждый день о проделанной работе. Вообщем таких людей давно не встречал, побольше бы таких. Надеюсь на долговременное сотрудничество.