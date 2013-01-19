Ответственность,грамотность.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2005-2010гг. Сибирский Федеральный Университет "Институт экономики управления и природопользования", специальность «Налоги и налогообложение».

ОПЫТ РАБОТЫ:

• 2008-2009г– кассир-оператор в детском развлекательном центре;

• 2008г – производственная практика в ИФНС России по Советскому району г.Красноярска (отдел регистрации и учёта налогоплательщиков);

• Март - май 2010г. – преддипломная практика в Управлении ФНС России по Красноярскому краю (Отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства);

• Май 2010г. - по настоящее время МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования Свердловского района», бухгалтер I категории группы расчетов с поставщиками и подрядчиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- владею английским и немецким языками;

- имею опыт работы в программах: Microsoft Office (2003, 2007), «КонсультантПлюс», «Гарант», «1С: Бухгалтерия», «Контур экстерн», «АРМ-инспектора»