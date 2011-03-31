Wind_generator

Требуются доработки сайта на drupal. Бюджет: 1000 р./проект Сайт и ТЗ прикреплены.
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для требуется изготовить 15-секундный ролик для сети спортивных магазинов. Просьба высылать примеры работ, которые вы делали ранее для ТВ.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые дизайнеры. Требуется разработать дизайн баннера 3x6м. Реклама спортивного магазина. От вас нужны примеры подобных работ, бюджет 700р/шт Возможно долгосрочное сотрудничество.Наружная реклама20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день уважаемые фрилансеры. Постоянно требуется дизайн наружной рекламы, разработка листовок... Прошу прислать стоимость разработки формата А1.Наружная реклама27 заявокЗакрыт11 лет назад
Интересует парсер ebay.com на предмет эл. почты.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется создать сайт-визитку завода с небольшим каталогом продукции порядка 10-20 наименований.Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Добрый день! Необходимо создать сайт по продаже светодиодной продукции. Хотелось бы посмотреть на технические сайты сделанные вами ранее! Ждем ваших заявок! С Уважением, ИгорьСайты «под ключ»37 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать сайт на котором будет представлена информация о компании и ее продукция. Вид товара-светотехникаСайты «под ключ»37 заявокЗакрыт14 лет назад