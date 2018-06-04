YuZi-Freelancer

Вячеслав YuZi-Freelancer

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PHP, HTML, JS, MySQL, CSS, Opencart

Мои навыки:

HTML, XHTML, CSS, MySQL, JavaScript, PHP

Внутренняя SEO оптимизация

Настройка, ведение контекстной рекламы Google Adwords

Работаю на CMS: Opencart

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Основные акценты:

1. Создание интернет магазина под ключ

2. Внутренняя SEO оптимизация интернет магазина

3. Наполнение интернет магазина товарами (парсинг товаров)

4. Настройка и введения контекстной рекламы Google Adwords

5. Доработку интернет магазинов

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Контекстная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#113
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#208
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#295
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#412
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#473
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1236
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