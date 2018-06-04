PHP, HTML, JS, MySQL, CSS, Opencart
Мои навыки:
HTML, XHTML, CSS, MySQL, JavaScript, PHP
Внутренняя SEO оптимизация
Настройка, ведение контекстной рекламы Google Adwords
Работаю на CMS: Opencart
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Основные акценты:
1. Создание интернет магазина под ключ
2. Внутренняя SEO оптимизация интернет магазина
3. Наполнение интернет магазина товарами (парсинг товаров)
4. Настройка и введения контекстной рекламы Google Adwords
5. Доработку интернет магазинов
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Контекстная реклама
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Поисковые системы (SEO)
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#208
Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Наполнение сайтов
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Веб-программирование
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