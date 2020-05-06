Моя специализация UX/UI дизайн сайтов: лендинг, одностраничные и многостраничные сайты, интернет магазины, а так же редизайн сайтов
Процесс работы разбит по этапам и включает в себя следующие пункты:
1. Брифинг: обсуждение ваших пожеланий, идей
2. Изучение сферы бизнеса, анализ конкурентов
3. Прототипирование
4. Согласование прототипа
5. Дизайнерское оформление
6. Правки (2 сессии правок)
7. Верстка и адаптация на платформе Тильда (при необходимости)
7. Передача сайта заказчику
В работе как правило использую инструменты Figma и Affinity design (аналог фотошоп).
За плечами имею более 14 лет опыта работы в продажах, за время которого я научилась понимать потребности потребителя и находить подход к людям.
Я самый настоящий трудоголик. К любой работе подхожу с ответственностью. Всегда довожу дело до конца, не срываю сроки.
Теоретические и практические знания в сфере дизайна и личные качества позволяет разрабатывать мне продуманный, современный и работающий дизайн.