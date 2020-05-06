Разработка UI/UX дизайна

Моя специализация UX/UI дизайн сайтов: лендинг, одностраничные и многостраничные сайты, интернет магазины, а так же редизайн сайтов

Процесс работы разбит по этапам и включает в себя следующие пункты:

1. Брифинг: обсуждение ваших пожеланий, идей

2. Изучение сферы бизнеса, анализ конкурентов

3. Прототипирование

4. Согласование прототипа

5. Дизайнерское оформление

6. Правки (2 сессии правок)

7. Верстка и адаптация на платформе Тильда (при необходимости)

7. Передача сайта заказчику

В работе как правило использую инструменты Figma и Affinity design (аналог фотошоп).

За плечами имею более 14 лет опыта работы в продажах, за время которого я научилась понимать потребности потребителя и находить подход к людям.

Я самый настоящий трудоголик. К любой работе подхожу с ответственностью. Всегда довожу дело до конца, не срываю сроки.

Теоретические и практические знания в сфере дизайна и личные качества позволяет разрабатывать мне продуманный, современный и работающий дизайн.