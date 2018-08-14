HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Gulp, SASS

Беру время с запасом на случай чего. Принцип, лучше сдать раньше - чем будут ждать, а задержала сроки.

Верстаю на препроцессоре SASS - это позволяет уменьшать вес сайта, а так же легко и быстро делать спрайты (т.е. иконки не 100 картинок, а в одной), да и в принципе упрощает работу и количество ошибок. Код полностью валидный, так как в случае ошибки - SASS это сразу покажет в командной строке. Использую в работе Bootstrap, JQuery, Java Script.

Email: [email protected]

Работы для примера:

http://portfolio5.zzz.com.ua/

http://portfolio5.adr.com.ua/

http://welcomeukraine.zzz.com.ua / - в работе, Мой дизайн и в принципе все. Работа - когда свободна от других работ. )