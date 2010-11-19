ZeiN_ua

Евгений ZeiN_ua

 
35 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Ускорение сайта на Joomla

    $100

    Необходимо разобратся почему время получения первого байта иногда пригает до 10 сек и уменьшить сумашедшее кол-во запросов и загрузки процессора даже при включенном кеше. Сайт здесь: http://motorway.com.ua

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог предприятий на Joomla

    Основные требования к какталогу: производительность и чистота. Необходима поддержка всех базовых функций: - рубрикатор(категории и местоположение) - поиск - пользовательское добавление (с возможностью отключения) и тд. Дополнительно: - возможность размещения произвольного HTML кода на страничке предприятий - управление полями - VIP предприятия - ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки для сайта на Joomla

    Здравствуйте, необходимо сделать небольшой модуль для отображения новых автообъявлений (на сайте используется компонент EXP Autos) - принцип в приложении. Заодно добавить пункт выбора города для объвлений (сейчас есть только поле выбора страны) и сделать возможным добавление ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн автосайта

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется разработать дизайн для сайта автомобильной тематики (motorway.com.ua). Включает в себя фон, общая стилистика, оформление меню, кнопок, стрелочек, блоков и всякого прочего. Основное требование - неперегруженость дизайна, но чтобы было стильно, современно и не смотрелось ...

    Joomla
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад