Необходимо разобратся почему время получения первого байта иногда пригает до 10 сек и уменьшить сумашедшее кол-во запросов и загрузки процессора даже при включенном кеше. Сайт здесь: http://motorway.com.ua
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Основные требования к какталогу: производительность и чистота. Необходима поддержка всех базовых функций: - рубрикатор(категории и местоположение) - поиск - пользовательское добавление (с возможностью отключения) и тд. Дополнительно: - возможность размещения произвольного HTML кода на страничке предприятий - управление полями - VIP предприятия - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать небольшой модуль для отображения новых автообъявлений (на сайте используется компонент EXP Autos) - принцип в приложении. Заодно добавить пункт выбора города для объвлений (сейчас есть только поле выбора страны) и сделать возможным добавление ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется разработать дизайн для сайта автомобильной тематики (motorway.com.ua). Включает в себя фон, общая стилистика, оформление меню, кнопок, стрелочек, блоков и всякого прочего. Основное требование - неперегруженость дизайна, но чтобы было стильно, современно и не смотрелось ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад