Екатерина _katrin_wave_katrin_wave
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Векторная графика, 3D проектирование, репетитор по математике
Студентка СПбПУ.
Векторная графика в Illustrator:
- картинки к постам
- листовки
- плакаты
3D проектирование в SolidWorks:
- 3D визуализация по плоским чертежам или объёмной картинке
Репетиторство:
- репетитор по математике для школьников
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Иконки и Пиксель-арт
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от $500
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Контрольные, Задачи и Тесты
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от $300
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 часа
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $500
от 1 дня
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