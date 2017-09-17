_katrin_wave

Екатерина _katrin_wave

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Векторная графика, 3D проектирование, репетитор по математике

Студентка СПбПУ.

Векторная графика в Illustrator:

- картинки к постам

- листовки

- плакаты

3D проектирование в SolidWorks:

- 3D визуализация по плоским чертежам или объёмной картинке 

Репетиторство:

- репетитор по математике для школьников

IllustratorSolidWorks
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 часа
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга