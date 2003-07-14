Парсинг сайта любого уровня сложности
Мои умения:
1. Программирование на
• Python3+
• HTML
• CSS
• JavaScript
• SQL
2. Имеется опыт работы с
• Selenium
• BS4
• requests
• Django
• и др.
3.Асинхронный ппарсинг:
• asyncio
• aiohttp
Запись полученной информации в форматах xml, json, csv и др.
Информация о себе:
Занимаюсь программированием и парсингом, в частности, уже более 2-ух лет. Множестов заказов выполнял для себя(набивал руку), и вот решил монетезировать свои труды и создать аккаунт на данной площадке.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!