Парсинг сайта любого уровня сложности

Мои умения:

1. Программирование на

• Python3+

• HTML

• CSS

• JavaScript

• SQL

2. Имеется опыт работы с

• Selenium

• BS4

• requests

• Django

• и др.

3.Асинхронный ппарсинг:

• asyncio

• aiohttp

Запись полученной информации в форматах xml, json, csv и др.

Информация о себе:

Занимаюсь программированием и парсингом, в частности, уже более 2-ух лет. Множестов заказов выполнял для себя(набивал руку), и вот решил монетезировать свои труды и создать аккаунт на данной площадке.