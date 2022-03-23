Парсинг информации с сайта в табличку Excel

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок1289 просмотров
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1. На сайте yelp.com в строку поиска вписать “gyms”. В локацию вписать город (список будет предоставлен). Выполнить поиск.2. Из каждого результата скопировать данные в отдельные колонки в excel. Пустой лист будет отправлен.

2 года назад
guest_16021778082582
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
_misterandrey_
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$15
10 дней
RUB
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