Наполнение сайта на WordPress

Необходимо разместить одно объявление на авито, ТЗ предоставлю при общении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 сайта с идентичной структурой.
Сайты пансионатов для пожилых людей.
Есть структура сайтов, описанная в Гугл документе.
На каждый сайт есть по 34 текста.
Нужно создать на каждом сайте по 34 страницы, наполнить их.
Подобрать Description для каждой старицы на основании кусочков из текста.
Разбавить тексты 2-3 картинками.
Итого 102 страницы в задании.
Работа срочная, на 2-3 дня максимум.
Предлагайте цены.
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