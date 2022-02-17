Наполнение сайта на WordPress

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок519 просмотров
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Есть 3 сайта с идентичной структурой.

Сайты пансионатов для пожилых людей.

Есть структура сайтов, описанная в Гугл документе.

На каждый сайт есть по 34 текста.

Нужно создать на каждом сайте по 34 страницы, наполнить их.

Подобрать Description для каждой старицы на основании кусочков из текста.

Разбавить тексты 2-3 картинками.

Итого 102 страницы в задании.

Работа срочная, на 2-3 дня максимум.

Предлагайте цены.

WordPress
2 года назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
2 года назад
$150
3 дня
RUBUAHWMZ
Все супер, с Валерией сотрудничаем регулярно. Рекомендую
Работать с Валентином легко и приятно, мои рекомендации!
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