Контент-менеджер на проект

Привет.

На проект по франшизам требуется контент-менеджер → менеджер проекта.

Что нужно:

1. Обновлять информацию о франшизах, поддерживать актуальность.

2. Искать новые франшизы и добавлять в наш каталог.

3. Создать на проекте тематичный журнал и организовать написание статей.

4. При необходимости общаться (обычно по почте) с представителями франшиз.

Что хочется:

Нужен человек, способный предлагать что-то сам и умеющий реализовывать задуманное. В идеале вы не просто работаете по поставленным мною задачам, а предлагаете эти задачи, вместе расставляем приоритеты и вы реализуете задуманное.

Для начала предложите 3 улучшения проекта franshizik.ru и расскажите о своем опыте.