Нужно переделать контент сайта, чтобы пройти проверку Center ...

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Google Merchant Center

Наш сайт (продажа Подарочных сертификатов на услуги нашей компании) не прошел проверку. После проверки мы получили ответ: "В Вашем аккаунте Merchant Center обнаружены нарушения следующих правил:

- Неподдерживаемый контент в товарных объявлениях (услуги)

- УСЛУГИ (ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ)

- В Google запрещена реклама деятельности, которая не приводит к производству физического товара. Эта категория также включает услуги, продаваемые в сочетании с физическими товарами.

Необходимо переделать контент сайта, чтобы пройти проверку Merchant Center и разместить рекламные объявления в Гугл маркет.

2 года назад
Ni-Kola
49 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад