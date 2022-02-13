Нужно переделать контент сайта, чтобы пройти проверку Center ...

Google Merchant Center

Наш сайт (продажа Подарочных сертификатов на услуги нашей компании) не прошел проверку. После проверки мы получили ответ: "В Вашем аккаунте Merchant Center обнаружены нарушения следующих правил:

- Неподдерживаемый контент в товарных объявлениях (услуги)

- УСЛУГИ (ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ)

- В Google запрещена реклама деятельности, которая не приводит к производству физического товара. Эта категория также включает услуги, продаваемые в сочетании с физическими товарами.

Необходимо переделать контент сайта, чтобы пройти проверку Merchant Center и разместить рекламные объявления в Гугл маркет.