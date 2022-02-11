Собрать данные с сайта в эксель файл

Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок1050 просмотров
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здравствуйте

надо собрать данные с сайта в файл. около 11000 карточек с именами, фамилиями, адресами и имейлами.

адрес дам по запросу

2 года назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад