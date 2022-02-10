Наполнение 1с товарами модулем Uniprice

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок666 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется наполнить я с с использованием модуля uniprice. Ищем того кто знаком и умеет работать. Либо того кто готов научится. Имеет такие качества как усидчивость и обладает логикой)

2 года назад
sagaltsov
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад