Размещение объявлений на досках Украины.

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Необходимо разместить 100-200 объявлений (с фото) на досках объявлений.

Тематика: строительство и ремонт (прокат строительного оборудования).

Регион: Украина, Житомир и область

Тексты объявлений и фото предоставляются.

Доски вы ищете сами с помощью.

Отчет с ссылками в икселе.

Пишите цену и сроки в заявках.

2 года назад
bolgarka_ukr
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад