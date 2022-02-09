SEO оптимизация карточек товара на WB

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок731 просмотр
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Задача:

- подбор ключевых слов

- копирайт\рерайт текста в описании (до 1000 символов на карточку)

- полное заполнение характеристик

Объем: 50 карточек товаров

Опыт работы с маркетплейсами WB или OZON приветствуется

В заявке указывайте сроки и стоимость работы

2 года назад
krbl
38 летАргентина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад