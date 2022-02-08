Загрузка карточек товаров и обновление через API на wildberris.ru

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Необходимо из прайса поставщика CVS настроить через api создание карточек товаров, обновление цен, остатков.

Будут исключения. Например, определенные бренды и категории. Если стоимость закупки ниже 500 руб., если на остатках товара меньше 2 шт.

Желательно опыт выполнения такого задания с wildberries или другими плеймаркетами.

Категории товаров: товары для взрослых, нижнее белье.

Прайс поставщика http://feed.p5s.ru/data/61f6a88d824c35.47768777

Пожалуйста, указывайте, сразу стоимость работы и сроки.

2 года назад
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад