Контент менеджер Aliexpress

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок632 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить 20 позиций на алиэкспресс

2 года назад
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Публикация 10 статей по ремонту автомобилей на Wordpress

    Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в ремонте автомобилей. Желательно мужчина. Цена за публикацию одной статьи: Более 30 картинок - 200 рублей. От 20 до 29 картинок - 150 рублей. От ...

    WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Составить реестр научных изданий (психология и педагогика)

    *найти тематические научные издания (журналы, конференции и т.п.), с разделами «Психология», «Педагогика», «Акмеология», российские и иностранные, обязательно рецензируемые и имеющие индекс цитирования (ВАК, Ринц - с этих начать, Scopus, Web of Science - эти добавить ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Контент-менеджер (удаленно)

    $500

    Добрый день, требуется на постоянной основе контент-менеджер (удаленно) 1. Сайт на 1с Битрикс 2. Работа с экспортным файлом 3. Размещение описаний категорий, карточек товара 4. Размещение изображений 5. Редактирование title и мета-данные согласно правкам SEO-оптимизатора 6. Размещение цен, работа с ценообразованием ...

    Наполнение сайтов39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Общаться в приложении discord, набить там 75лвл.

    Надо человек который уделит много времени общению в приложении discord, надо набить там 75лвл а это примерно 20-25к сообщений. Кд на 1 сообщение там 1 минута, считайте сами. Предполагаю это до месяца продуктивного общения.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить товар на сайт

    В админке MODX необходимо добавить на сайт около 140 запасных частей (заводской тематики), без картинок, по шаблону. Пишите цену за весь объем работы

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Добавление товаров в Интернет-магазин

    $65

    Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление тегов и свойств). Заполнение строго ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад