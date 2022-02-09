Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в ремонте автомобилей. Желательно мужчина. Цена за публикацию одной статьи: Более 30 картинок - 200 рублей. От 20 до 29 картинок - 150 рублей. От ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Зарегистрироваться на сайте за вознаграждение - 500 рублей за регистрацию.
Займет 10-15 минут.
Google форма: https://forms.gle/w2ff9Q2tWWAXxZoN6
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача: - подбор ключевых слов - копирайт\рерайт текста в описании (до 1000 символов на карточку) - полное заполнение характеристик Объем: 50 карточек товаров Опыт работы с маркетплейсами WB или OZON приветствуется В заявке указывайте сроки и стоимость работыНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо из прайса поставщика CVS настроить через api создание карточек товаров, обновление цен, остатков. Будут исключения. Например, определенные бренды и категории. Если стоимость закупки ниже 500 руб., если на остатках товара меньше 2 шт. Желательно опыт выполнения ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно добавить 20 позиций на алиэкспрессНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
Всё очень просто. Текст отзыва есть. Оплата 70р. Оставляйте телеграм для связи.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
*найти тематические научные издания (журналы, конференции и т.п.), с разделами «Психология», «Педагогика», «Акмеология», российские и иностранные, обязательно рецензируемые и имеющие индекс цитирования (ВАК, Ринц - с этих начать, Scopus, Web of Science - эти добавить ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Добрый день, требуется на постоянной основе контент-менеджер (удаленно) 1. Сайт на 1с Битрикс 2. Работа с экспортным файлом 3. Размещение описаний категорий, карточек товара 4. Размещение изображений 5. Редактирование title и мета-данные согласно правкам SEO-оптимизатора 6. Размещение цен, работа с ценообразованием ...Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт2 года назад
Надо человек который уделит много времени общению в приложении discord, надо набить там 75лвл а это примерно 20-25к сообщений. Кд на 1 сообщение там 1 минута, считайте сами. Предполагаю это до месяца продуктивного общения.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
сделать карточки товара для листинга на МП Поиск контента алибаба и гуглНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. На форуме нужно найти дубликаты страниц (их будет порядка 11000) и предоставить отчет.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад