Перенести сайт с Joomla на WordPress

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки660 просмотров
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Необходимо поменять CMS с сохранением дизайна, контента, ссылок, функционала, урлов и всего что есть сейчас в магазине. Подскажите примерную стоимость

Покажу сайт, обсудим.

WordPressJoomla
2 года назад
Eva_Golyb
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад