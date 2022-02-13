Перенести сайт с Joomla на WordPress

Нужно наполнить лендинг на WP. Всю информацию предоставим. Пишите цену в рублях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поменять CMS с сохранением дизайна, контента, ссылок, функционала, урлов и всего что есть сейчас в магазине. Подскажите примерную стоимость
Покажу сайт, обсудим.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Есть постоянные объемы работ и нужно всегда размещать объявления на разных фриланс плошадках и разных сайтах в интернете. Более подрбоно по нашей те ле грам . Основном - нужны программисты для доработки сайтов а ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
Google Merchant Center Наш сайт (продажа Подарочных сертификатов на услуги нашей компании) не прошел проверку. После проверки мы получили ответ: "В Вашем аккаунте Merchant Center обнаружены нарушения следующих правил: - Неподдерживаемый контент в товарных объявлениях (услуги) - УСЛУГИ ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
здравствуйте надо собрать данные с сайта в файл. около 11000 карточек с именами, фамилиями, адресами и имейлами. адрес дам по запросуНаполнение сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется наполнить я с с использованием модуля uniprice. Ищем того кто знаком и умеет работать. Либо того кто готов научится. Имеет такие качества как усидчивость и обладает логикой)Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разместить 100-200 объявлений (с фото) на досках объявлений. Тематика: строительство и ремонт (прокат строительного оборудования). Регион: Украина, Житомир и область Тексты объявлений и фото предоставляются. Доски вы ищете сами с помощью. Отчет с ссылками в икселе. Пишите ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Здравствуйте! Зарегистрироваться на сайте за вознаграждение - 500 рублей за регистрацию. Займет 10-15 минут. Google форма: https://forms.gle/w2ff9Q2tWWAXxZoN6Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
Задача: - подбор ключевых слов - копирайт\рерайт текста в описании (до 1000 символов на карточку) - полное заполнение характеристик Объем: 50 карточек товаров Опыт работы с маркетплейсами WB или OZON приветствуется В заявке указывайте сроки и стоимость работыНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо из прайса поставщика CVS настроить через api создание карточек товаров, обновление цен, остатков. Будут исключения. Например, определенные бренды и категории. Если стоимость закупки ниже 500 руб., если на остатках товара меньше 2 шт. Желательно опыт выполнения ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно добавить 20 позиций на алиэкспрессНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад