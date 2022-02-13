Размешать объявления на сайтах

Google Merchant Center Наш сайт (продажа Подарочных сертификатов на услуги нашей компании) не прошел проверку. После проверки мы получили ответ: "В Вашем аккаунте Merchant Center обнаружены нарушения следующих правил: - Неподдерживаемый контент в товарных объявлениях (услуги) - УСЛУГИ ...
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Есть постоянные объемы работ и нужно всегда размещать объявления на разных фриланс плошадках и разных сайтах в интернете. Более подрбоно по нашей те ле грам . Основном - нужны программисты для доработки сайтов а также и маркетологи, менеджеры по продажам, рекрутеры, менеджеры по управлению персоналом, идр.
Если вы можете постоянно размешать и обрабатывать входящие предложения - отправим вам подробное описание задач. 50 размешений 500 рублей
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