Размешать объявления на сайтах

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок869 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть постоянные объемы работ и нужно всегда размещать объявления на разных фриланс плошадках и разных сайтах в интернете. Более подрбоно по нашей те ле грам . Основном - нужны программисты для доработки сайтов а также и маркетологи, менеджеры по продажам, рекрутеры, менеджеры по управлению персоналом, идр.

Если вы можете постоянно размешать и обрабатывать входящие предложения - отправим вам подробное описание задач. 50 размешений 500 рублей

2 года назад
guest_15733445279861
4 года в сервисе
Был
2 года назад