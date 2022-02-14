Редактирование информациии на сайте cms DLE

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки628 просмотров
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Добрый день! 

необходимо заменить прайс-листы, кое-что удалить. Поменять телефоны. 

Если умеете работать с этим движком - откликнитесь на эту заявку, я вам вышлю подробное тз. 

2 года назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад