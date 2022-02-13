Нужен контент-менеджер для WordPress

Здравствуйте! Ищу контент-менеджера для наполнения информационных сайтов на ВП с опытом работы.

От вас требуется:

- Размещать статьи (переносить готовый текст, Н1, Тайтл, Дескрипшен, прописывать URL);

- Искать и вставлять красивые фото с указанием alt (как и где искать расскажу);

- Делать выделение по тексту: жирный, курсив, цитаты;

- Учитывать пожелания заказчика, работать внимательно и быть на связи.

- Вести файл по работе на гугл-диске, отмечать, что выполнили (файл предоставлю);

Оплата: 6 руб. за 1000 з/бп. В среднем статьи по 10 тыс. з/бп. Т.е. около 60 руб. за статью.

Объемы и сроки работы обсудим лично.