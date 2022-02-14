Личный помощник

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок652 просмотра
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Нужен помощник для выполнения несложной задачи — найти информацию на сайте и заполнить данные в гугл таблице. Все подробности напишу желающему в ЛС.

Укажите, пожалуйста, ваш контакт для связи, куда можно прислать инструкцию и ТЗ.

2 года назад
freeman624
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад