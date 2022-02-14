Наполнение контентом интернет магазин

Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в ремонте автомобилей. Желательно мужчина. Цена за публикацию одной статьи: Более 30 картинок - 200 рублей. От 20 до 29 картинок - ...
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Описание товаров (оджеда)
Работа по загрузке фото контента
СЕО тексты
Оплата услуг по договоренности
Работа - удаленно
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