a-shkolnaya

Ангелина a-shkolnaya

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$510
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта на WordPress

    Требуется выполнить верстку многостраничного сайта-визитки на платформе WordPress. Проект включает блог и предоставляет техническое задание и дизайн для реализации.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта для маркетинг-агентства

    Требуется разработка дизайна многостраничного сайта для маркетинг-агентства. Проект включает главную страницу и 5 внутренних страниц. Необходимо обеспечить адаптацию дизайна для ПК и мобильных устройств. Подробное техническое задание будет предоставлено.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$510
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта для маркетинг-агентства
Ангелина прислала хорошое ТЗ и всегда радовала обратной связью 🙂 Спасибо за интересный заказ, было действительно приятно иметь дело. Буду рад помочь еще! Все отлично!
Все сделано отлично, коммуникация на высшем уровне😊
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