a-shkolnaya

Требуется выполнить верстку многостраничного сайта-визитки на платформе WordPress. Проект включает блог и предоставляет техническое задание и дизайн для реализации.
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
3 года назад
Требуется выполнить верстку многостраничного сайта-визитки на платформе WordPress. Проект включает блог и предоставляет техническое задание и дизайн для реализации.
Требуется разработка дизайна многостраничного сайта для маркетинг-агентства. Проект включает главную страницу и 5 внутренних страниц. Необходимо обеспечить адаптацию дизайна для ПК и мобильных устройств. Подробное техническое задание будет предоставлено.