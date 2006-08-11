$100
Срочно требуется изготовить для трех сайтов на Joomla шаблоны тз прилагается стучаться в только в асю 332836322 никакие личные сообщения не рассматриваются
Дизайн сайтов6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Срочно требуется изготовить для трех сайтов на Joomla шаблоны тз прилагается стучаться в только в асю 332836322 никакие личные сообщения не рассматриваются
требуется доработка магазина стучаться в аську
требустся создать похожий портал http://www.appee.ru/ru/
требуется создать портал. новости, магазин, доска объявлений на мамбе или на NUKE
Требуется создать портальчик с досками объявлений(например: строительство ,недвижимость,автотранспорт),форумом и службой знакомсв. С понятной и гибкой системой управления,также что бы можно было легко менять дизайн сайта