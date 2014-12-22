Добрый день. Нужно нарисовать баннер. Должно быть понятно с рисунка, что это кофе-драйв. Также у нас будет выпечка. В файле фотография с местом, где будет висеть баннер. Точные размеры ширина 514 см высота 257.5
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать веселого персонажа что то типа как в видео по ссылке на 25 секунде (на мопеде). Только в руке у него должен быть кофе. Также надписи кофе или драйв не должно быть. Надпись будет ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нам нужно изменить старое меню. Бросаю старое меню и в ворде то, что должно быть.Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно создать визитку и баннер. Визитка: фон - фотография(дадим несколько на выбор), контакты, рисунок - есть нарисованный от руки. Нужно красиво оформить. Баннер состоит из двух слов (может что-то добавить). Нужно будет два баннера одинаковых ...Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно создать визитку по примеру, как в прикрепленных файлах. Текст дадим. http://www.ex.ua/274539846853Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $90
Нужно создать логотип для школы иностранных языков.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
5 лет назад
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Перед Миленой начали сотрудничать с другим дизайнером :(. Оплатили 50% и получили ужасный баннер не совсем по заданию. Исполнитель сказал, что примеры в его портфолио стоят в 10 раз дороже :). К выбору второго дизайнера мы подошли ответственней! Им оказалась Милена. Она всегда попадала в точку и давала советы. После этого проекта обращались ещё и ещё будем )
$15
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Учтены все пожелания. Работой довольны.
$10
10 баллов
9 лет назад
Александр - очень хороший, вежливый и порядочный заказчик. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации. Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Ответный отзыв
Это мой третий опыт работы с дизайнером. Всегда настороженно отношусь, так как не знаю как отнесется человек к работе. Анна сделала все как нужно, даже лучше, чем ожидали. Работу выполнила в срок, хотя сроки и не поджимали и всегда была на связи. Рекомендую.
$95
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу) Оплата без проблем, предоплата тоже без разговоров, нашли общий язык это +++
Ответный отзыв
Все было хорошо,исполнитель подсказывал что и как.