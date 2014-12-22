Перед Миленой начали сотрудничать с другим дизайнером :(. Оплатили 50% и получили ужасный баннер не совсем по заданию. Исполнитель сказал, что примеры в его портфолио стоят в 10 раз дороже :). К выбору второго дизайнера мы подошли ответственней! Им оказалась Милена. Она всегда попадала в точку и давала советы. После этого проекта обращались ещё и ещё будем )