abc-club

Александр abc-club

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер

    Добрый день. Нужно нарисовать баннер. Должно быть понятно с рисунка, что это кофе-драйв. Также у нас будет выпечка. В файле фотография с местом, где будет висеть баннер. Точные размеры ширина 514 см высота 257.5

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер-иллюстрация для кофе-драйва

    Нужно нарисовать веселого персонажа что то типа как в видео по ссылке на 25 секунде (на мопеде). Только в руке у него должен быть кофе. Также надписи кофе или драйв не должно быть. Надпись будет ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание визитки и баннера

    Нужно создать визитку и баннер. Визитка: фон - фотография(дадим несколько на выбор), контакты, рисунок - есть нарисованный от руки. Нужно красиво оформить.  Баннер состоит из двух слов (может что-то добавить). Нужно будет два баннера одинаковых ...

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визитница

    Нужно создать визитку по примеру, как в прикрепленных файлах.  Текст дадим. http://www.ex.ua/274539846853

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Баннер
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Перед Миленой начали сотрудничать с другим дизайнером :(. Оплатили 50% и получили ужасный баннер не совсем по заданию. Исполнитель сказал, что примеры в его портфолио стоят в 10 раз дороже :). К выбору второго дизайнера мы подошли ответственней! Им оказалась Милена. Она всегда попадала в точку и давала советы. После этого проекта обращались ещё и ещё будем )
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Изменения меню
Все отлично, был рад сотрудничеству.
Учтены все пожелания. Работой довольны.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Визитница
Александр - очень хороший, вежливый и порядочный заказчик. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации. Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Это мой третий опыт работы с дизайнером. Всегда настороженно отношусь, так как не знаю как отнесется человек к работе. Анна сделала все как нужно, даже лучше, чем ожидали. Работу выполнила в срок, хотя сроки и не поджимали и всегда была на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$95
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа
Спасибо за работу) Оплата без проблем, предоплата тоже без разговоров, нашли общий язык это +++
Все было хорошо,исполнитель подсказывал что и как.
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