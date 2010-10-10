abcpsd

Иван abcpsd

 
88 летРоссия/Асбест
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер, веб-дизайнер

Занимаюсь дизайном уже 3 года.

Довольно общителен, терпелив, вдумчив.

Готов помочь с любой проблемой.

Делаю ваши заказы быстро и качественно и в кротчайшие сроки.

Связаться со мною можно по ICQ 92900092, Mail - [email protected], skype - streemlol.

Всего доброго ;)

Портфолио
Отзывы заказчиков
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Обработать фотографии.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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