Дизайнер, веб-дизайнер
Занимаюсь дизайном уже 3 года.
Довольно общителен, терпелив, вдумчив.
Готов помочь с любой проблемой.
Делаю ваши заказы быстро и качественно и в кротчайшие сроки.
Связаться со мною можно по ICQ 92900092, Mail - [email protected], skype - streemlol.
Всего доброго ;)
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Портфолио
- Сайт компании yodi104 просмотра
- Логотип продаётся126 просмотров
- Росток132 просмотра
- Без названия105 просмотров
- Без названия113 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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