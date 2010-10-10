Дизайнер, веб-дизайнер

Занимаюсь дизайном уже 3 года.

Довольно общителен, терпелив, вдумчив.

Готов помочь с любой проблемой.

Делаю ваши заказы быстро и качественно и в кротчайшие сроки.

Связаться со мною можно по ICQ 92900092, Mail - [email protected], skype - streemlol.

Всего доброго ;)