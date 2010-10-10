Обработать фотографии.

Обработка фотографийЗавершен7 заявок302 просмотра
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Необходимо обработать фото, сделать из фотографий 2 фото, до косметических процедур и после.

ТЗ и фотографии в архиве. http://9site.ru/tempfiles/fotoz.zip

Всего должно получится 7 "до-после"

Сроки 1 день, бюджет 30$

Оплата по факту.

Пишите в icq 465562016

13 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
abcpsd
Иван 
88 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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