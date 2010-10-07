10 фото товара - убрать фон

Обработка фотографийЗавершен15 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 10 фото 4000х3000px. Надо аккуратно вырезать объекты из фона, заменить фон на белый цвет и сохранить в PSD без изменения размеров. Объектом должен быть только сам товар.

Пример уменьшенного фото во вложении.

Оплата через WM.

В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену и срок (не более суток).

13 лет назад
alex_ap
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
madbrain
Максим 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Максим выполнил работу на отлично. Перед началом работы показал тестовый пример, учел все пожелания. Сроки и качество были соблюдены без отклонений. Всем рекомендую к сотрудничеству. Надежный исполнитель.
Очень приятно сотрудничать. Замечательный заказчик, четко объясняет поставленную задачу. Работал без предоплаты. После окончания работы оплата пришла сразу же. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Виртуальная 3D панорама с вращением

    По типу: www[dot]raivola[dot]spb[dot]ru/tour/index008.html ------------- Надо сделать панормау для 20 объектов, т.е. я так понимаю сфотографировать с 6-ти или более сторон. Программинг, насколько я понимаю, не особо сложная вещь, есть много софта, может быть можно использовать бесплатный для склейки ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать фотографию

    НА фотографии парень, нужно "спрятать" его лицо так, что бы казалось естественным, что на фотографии лица парня нет. Например закрыто ладонью девушки еще что нибудь, надо думать..)

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Однотипная обработка диванов

    Здравствуйте. Требуется обработать 170 фотографий диванов(пуфы, кресла, столы) А именно: 1. Фон на всех фотографиях должен быть одинаковым, фон должен быть взят с сайта http://dganutti.ru/ (Плавный переход с красного на черное) 2. Добавить золотую, багетную рамку на фото (состаренное ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Квартальный календарь

    Нужна шапка для квартального календаря. Есть: разные фото людей, которые должны там присутствовать (15 чел), 1 общая фотка. С вас: идея, фон, обработка фотки (фоток) - чтобы разместить всех на одном листе формата А4 + ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простенькие пиктограмки для сайта

    Нужно сделать фотки для категорий делается в течении 1-2 мин одна пиктограмка, в фотошопе. Общее количество около 50-100 шт. (для начала) сохранить в jpg в хорошем качестве, для сайта Пример пиктограмок: http://www.acover.ru/category/kljuchi/ как пример сделайте пиктограмку для ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Коллаж - симбиоз прошлого и будущего

    Доброго времени суток всем. Нужно сделать коллаж -- симбиоз прошлого и будущего. Должны быть использованы элементы старой архитектуры, роботизированные статуи, часовые механизмы, возможно, роботизированные муравьи. Цвет: чёрно-белый с эффектом металла или окисления металла. Никаких ярких цветов. Образец в приложении или ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад