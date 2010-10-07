10 фото товара - убрать фон

По типу: www[dot]raivola[dot]spb[dot]ru/tour/index008.html ------------- Надо сделать панормау для 20 объектов, т.е. я так понимаю сфотографировать с 6-ти или более сторон. Программинг, насколько я понимаю, не особо сложная вещь, есть много софта, может быть можно использовать бесплатный для склейки ...