Обработать фотографию

Необходимо перенести изображения с одинаковых основ (футболок) на другие похожие основы + сохранять вырезанные изображения в png. Изображений несколько десятков тысяч. Делать перенос нужно с помощью автоматизации в фотошопе. Все картинки имеют вид "цифровой_код.jpg" на выходе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НА фотографии парень, нужно "спрятать" его лицо так, что бы казалось естественным, что на фотографии лица парня нет.
Например закрыто ладонью девушки еще что нибудь, надо думать..)
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