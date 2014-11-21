Профессиональные навыки:- Опыт работы более 4 лет
- Знание CMS: Joomla!, Made Simple, WordPress, 1c:Bitrix
- Знание HTML, CSS
- Среднее знание Photoshop
- Опыт как самостоятельной верстки, так и с дизайнером по макетам PSD
- PHP
- Умение работать с phpMyAdmin и MySQL
- Работа в области SEO ( + диплом SEO-специалиста "СпбГПУ")
- Большой опыт работы с Я.Директ, Google Adwords
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Портфолио
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