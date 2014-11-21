Профессиональные навыки:- Опыт работы более 4 лет

- Знание CMS: Joomla!, Made Simple, WordPress, 1c:Bitrix

- Знание HTML, CSS

- Среднее знание Photoshop

- Опыт как самостоятельной верстки, так и с дизайнером по макетам PSD

- PHP

- Умение работать с phpMyAdmin и MySQL

- Работа в области SEO ( + диплом SEO-специалиста "СпбГПУ")

- Большой опыт работы с Я.Директ, Google Adwords