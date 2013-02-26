aeroyoga

Ольга aeroyoga

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка и разработка сайта на YII 2 фреймворке

    Проект только для программистов с подтвержденным опытом разработки сайтов на YII 2 фреймворке. Необходимо сделать сайт (макеты отрисованы). Примерное ТЗ в приложении. В заявке обязательно укажите ориентировочную стоимость разработки проекта, сроки, а ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для аэройоги

    $70

    Тематика проекта: аэройога (йога на гамаках, антигравити йога) Идея логотипа - круг. Сам круг - это  восточный узор, узор мехенди или соларного символа. Окаймление - лепестки лотоса, но не должен напоминать подсолнух, как на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Информационный портал йоги

    $1000

    Информационный портал об одном из направлений йоги. Желаемый стиль: flat дизайн. Очень легкий светлый воздушный сайт, как и само направление "Йога в гамаках". Пожалуйста, киньте ссылку на примеры ваших работ в ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подарочный сертификат

    Необходимо сделать подарочный сертификат в Corel Draw на основе сертификата, который в приложении (уже в кореле). Поменять только текст (шрифт Gabriola) и убрать кое-какие элементы. То, что должно получиться в файле JPEG в ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сертификат

    $50

    Необходимо создать макет сертификата студии Аэро йоги (желательно в кореле или в илюстраторе) Идея такова: - белый фон (печатать будем на текстурной бумаге скорее всего) - текст (файл Сертификат). ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сертификат

    Необходимо создать макет сертификата студии Аэро йоги. Текст на сертификате: во вложенном файле. Обычно используемый нами шрифт: Gabriola Логотип: во вложенном файле На сертификате хотелось бы видеть: рамку, логотип в цвете в ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$62
10 баллов
9 лет назад
Логотип для аэройоги
Выполнять заказ Ольги было легко и приятно. Ольга очень приветлива и коммуникабельна. Кроме того креативна и точна в передаче своих идей. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Мне понравилось работать с Тарасом. Заказ был выполнен быстро, четко, раньше планируемого срока. Любые корректировки выполнялись сразу. Исполнитель легко понимал, что я хочу передать в логотипе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сертификат
все гуд
Работа была выполнена быстро (что было основным требованием к заказу) и в соответствии со всеми пожеланиями.
Ответный отзыв
Tumoxasan
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Подарочный сертификат
Крайне приятный заказчик! Впечатления от сотрудничества самые положительные! Рекомендую!
Работа была сделана очень быстро и полностью соответствовала ожиданиям. Спасибо!
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