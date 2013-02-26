Проект только для программистов с подтвержденным опытом разработки сайтов на YII 2 фреймворке. Необходимо сделать сайт (макеты отрисованы). Примерное ТЗ в приложении. В заявке обязательно укажите ориентировочную стоимость разработки проекта, сроки, а ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $70
Тематика проекта: аэройога (йога на гамаках, антигравити йога) Идея логотипа - круг. Сам круг - это восточный узор, узор мехенди или соларного символа. Окаймление - лепестки лотоса, но не должен напоминать подсолнух, как на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Информационный портал об одном из направлений йоги. Желаемый стиль: flat дизайн. Очень легкий светлый воздушный сайт, как и само направление "Йога в гамаках". Пожалуйста, киньте ссылку на примеры ваших работ в ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать подарочный сертификат в Corel Draw на основе сертификата, который в приложении (уже в кореле). Поменять только текст (шрифт Gabriola) и убрать кое-какие элементы. То, что должно получиться в файле JPEG в ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать макет сертификата студии Аэро йоги (желательно в кореле или в илюстраторе) Идея такова: - белый фон (печатать будем на текстурной бумаге скорее всего) - текст (файл Сертификат). ...Фирменный стиль19 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать макет сертификата студии Аэро йоги. Текст на сертификате: во вложенном файле. Обычно используемый нами шрифт: Gabriola Логотип: во вложенном файле На сертификате хотелось бы видеть: рамку, логотип в цвете в ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад