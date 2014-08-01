Требуется грамотный программист для завершения работ по подключению и интеграции html-верстки к самописному движку интернет-магазина http://perina.peroni.ru. На данный момент реализована Главная страница, карточка товара и частично список товаров в каталоге. Нужно как можно скорее все ...
Александр Гасников agasnikovagasnikov
- $400Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Требуется web-программист со знанием php, js, mysql для интеграции готовых HTML+CSS макетов на админку MODx Evo, переноса сайта с хостинга на хостинг, добавления необходимых правок на сайт. Знание cms MODx Evo приветствуются. Оплата сдельная за ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется web-программист со знанием php, js, mysql для интеграции готовых HTML+CSS макетов на админку MODx Evo и готовых шаблонов интернет магазинов на платформу Opencart, переноса сайтов с хостинга на хостинг, добавления правок на действующие сайты ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно: - поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в сафари с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется доработать сайт на MODx Evo, а именно: - заменить шрифты на всем сайте - сделать корректное отображение сайта на мобильных устройствах (сейчас с косяками и ошибками открывается) - добавить сравнение товаров в каталоге адрес сайта: www.geoparallel.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад