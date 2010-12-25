akuskov

Артур akuskov

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Работа для Вас. Всегда.

Привет, меня зовут Артур Кусков и я менеджер проектов в компании NPPBW.RU. Наша компания занимается рекламой и созданием сайтов. Нам постоянно требуются грамотные дизайнеры, верстальщики, программисты и копирайтеры.

  • HTML+CSS+JS+PHP+MySQL

    $130

    Все очень просто. Имеется дизайн каждого типа страниц сайта. Их 3, в PSD. Требуется: 1. Качественно сверстать все 3 HTML шаблона с использованием графики в PNG, да так, чтобы в любом браузере ...

    CSSHTMLJavaScriptMODXMySQL
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад