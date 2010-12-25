$130
Все очень просто. Имеется дизайн каждого типа страниц сайта. Их 3, в PSD. Требуется: 1. Качественно сверстать все 3 HTML шаблона с использованием графики в PNG, да так, чтобы в любом браузере ...
HTML-верстка5 заявок
Закрыт
14 лет назад
Привет, меня зовут Артур Кусков и я менеджер проектов в компании NPPBW.RU. Наша компания занимается рекламой и созданием сайтов. Нам постоянно требуются грамотные дизайнеры, верстальщики, программисты и копирайтеры.
Все очень просто. Имеется дизайн каждого типа страниц сайта. Их 3, в PSD. Требуется: 1. Качественно сверстать все 3 HTML шаблона с использованием графики в PNG, да так, чтобы в любом браузере ...