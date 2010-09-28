Приветствую. Пытался сам сделать бот под свои нужды, не хватило знаний. Ищу того, кто поможет справиться с программной логикой и доработкой кода. Бот уже умеет связываться по API с биржей, правильно выставляет ордера на покупку. ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужна div-css кроссбраузерная верстка для 3-х похожих макетов страниц (для единого сайта). Макеты вышлю после предварительной беседы. Требуется ответственный исполнитель. В случае успешной работы будет передано еще 3-4 макета в верстку. До 60$ - за ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется поднять ТИЦ и PR сайту агентства недвижимости путем регистрации в максимальном количестве тематических каталогов. При этом нужно проанализировать где уже имеется регистрация, чтобы не дублироваться. Давайте свои предложения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Ищу фотографа в Латвии, умеющего снимать сферические панорамы. Оплата от 15 евро за панораму. Есть заказы от 20-ти панорам на объект. Сводить отснятый материал не требуется, главное правильно снять с использованием сферической головки и штатива. ...Фотосъемканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требования к кандидату: Ответственность и самоорганизация - строго! Студентов-первокурсников, балбесов и безответственных многостаночников просим не беспокоиться. Возможность быть на связи (скайп, телефон) 12-15 ч. в сутки. Умение быстро ориентироваться в чужих скриптах. Строго граждане ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Агентству недвижимости на долгосрочной основе требуется удаленный веб-программист для технической поддержки двух сайтов компании. Требования к соискателям: PHP, MySQL, HTML, XML, AJAX, DOM, javascript, умение ориентироваться в чужих скриптах, возможность быть на связи (моб.телефон или ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется дизайн главной и внутренней странички (см. вложенные файлы). Нужно сверстать, натянуть на joomla 2.5 rus или 1,5 rus, заставить всё правильно и четко работать. На главной будут две "карусельки", одна - текстовая (верхняя часть), ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Объявляется тендер на создание сайта "под ключ" на базе CMS Joomla. Требования к претендентам: 1. Дизайн индивидуального и оригинального шаблона под Joomla. 2. Обязательное наличие портфолио (не менее 10 работ). 3. Опыт работы с Joomla CMS. 4. Опыт создания сайтов ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад