alaz79

Сухов alaz79

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка трейдинг-бота на python

    Приветствую. Пытался сам сделать бот под свои нужды, не хватило знаний. Ищу того, кто поможет справиться с программной логикой и доработкой кода. Бот уже умеет связываться по API с биржей, правильно выставляет ордера на покупку. ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Кроссбраузерная div-верстка для фотосайта

    $100

    Нужна div-css кроссбраузерная верстка для 3-х похожих макетов страниц (для единого сайта). Макеты вышлю после предварительной беседы. Требуется ответственный исполнитель. В случае успешной работы будет передано еще 3-4 макета в верстку. До 60$ - за ...

    CSS
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Регистрация сайта в белых каталогах. Недвижимость

    Требуется поднять ТИЦ и PR сайту агентства недвижимости путем регистрации в максимальном количестве тематических каталогов. При этом нужно проанализировать где уже имеется регистрация, чтобы не дублироваться. Давайте свои предложения.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сферические панорамы (Рига, Латвия)

    $50

    Ищу фотографа в Латвии, умеющего снимать сферические панорамы. Оплата от 15 евро за панораму. Есть заказы от 20-ти панорам на объект. Сводить отснятый материал не требуется, главное правильно снять с использованием сферической головки и штатива. ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для поддержки сайтов-визиток

    $1000

    Требования к кандидату: Ответственность и самоорганизация - строго! Студентов-первокурсников, балбесов и безответственных многостаночников просим не беспокоиться. Возможность быть на связи (скайп, телефон) 12-15 ч. в сутки. Умение быстро ориентироваться в чужих скриптах. Строго граждане ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист на длительный срок

    Агентству недвижимости на долгосрочной основе требуется удаленный веб-программист для технической поддержки двух сайтов компании. Требования к соискателям: PHP, MySQL, HTML, XML, AJAX, DOM, javascript, умение ориентироваться в чужих скриптах, возможность быть на связи (моб.телефон или ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка на joomla готового дизайна

    Имеется дизайн главной и внутренней странички (см. вложенные файлы). Нужно сверстать, натянуть на joomla 2.5 rus или 1,5 rus, заставить всё правильно и четко работать. На главной будут две "карусельки", одна - текстовая (верхняя часть), ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для строительно-монтажной организации

    $1000

    Объявляется тендер на создание сайта "под ключ" на базе CMS Joomla. Требования к претендентам: 1. Дизайн индивидуального и оригинального шаблона под Joomla. 2. Обязательное наличие портфолио (не менее 10 работ). 3. Опыт работы с Joomla CMS. 4. Опыт создания сайтов ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
denalf55
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Регистрация сайта в белых каталогах. Недвижимость
Было очень приятно сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Все было сделано в сроки и с достойным качеством - регистрация на множестве форумов с возможностью коррекции текста объявления.
Ответный отзыв