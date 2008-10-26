$150
Сделать дизайн для сайта Шведского Центра. С блоком новостей и стандартным меню. Желательно светлых тонов.
Дизайн сайтов14 заявок
Закрыт
15 лет назад
Сделать дизайн для сайта Шведского Центра. С блоком новостей и стандартным меню. Желательно светлых тонов.
Собственно, тема. Обычный шаблон натянуть на Wordpress. Только в шаблоне имеется раскрывающееся меню. И нужно чтобы оно функционировало правильно, и редактировалось с админки. Цена обсуждается.
Тематика Автоматические ворота. Необходимо разработать анимированную шапку на основе предложенных фотографий (либо своих). Мерцающий блик, движущийся текст и т.д. Срок - 3 дня (макс). Оплата: За результат. Либо 50-50 П.с. Возможно дальнейшее сотрудничество.