aleksey10657458

Надо сверстать простой лендинг. 9 блоков. Макет скину выбранному исполнителю. Пишите цену и сроки.
Профессиональная верстка сайтов.
За 4 года работы на офисе я завершил 151 проект, сверстал 63 шаблона, написал 17 плагинов и выпил 3590 чашек кофе! Теперь решил попробовать себя на фрилансе.
Программирую на всём, на чём только можно.
Экспертно владею языками PHP, Python, SQL, HTML5 и CSS3, и конечно же JavaScript в купе с iQuery.
Практикую дисциплину разработки высоконагруженных проектов на топовых фреймворках и протоколах, активно использую AMQP, Sphinx и Memcache.
В наличии звания джедая WordPress, проект на Awwwards и бесконечное желание изучать что-то новое.
И да, я практикую ООП, Шаблоны Проектирования, а также нетривиальные подходы к типовым задачам.
У Вас есть интересный проект?
В таком случае пишите, и мы вместе доведём идею от прототипа до реализации.
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- HTML-верстка63 заявкиЗакрыт6 лет назад