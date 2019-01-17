aleksey10657458

Алексей aleksey10657458

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов.

За 4 года работы на офисе я завершил 151 проект, сверстал 63 шаблона, написал 17 плагинов и выпил 3590 чашек кофе! Теперь решил попробовать себя на фрилансе.

Программирую на всём, на чём только можно. 

Экспертно владею языками PHP, Python, SQL, HTML5 и CSS3, и конечно же JavaScript в купе с iQuery

Практикую дисциплину разработки высоконагруженных проектов на топовых фреймворках и протоколах, активно использую AMQP, Sphinx и Memcache.

В наличии звания джедая WordPress, проект на Awwwards  и бесконечное желание изучать что-то новое. 

И да, я практикую ООП, Шаблоны Проектирования, а также нетривиальные подходы к типовым задачам.

У Вас есть интересный проект? 

В таком случае пишите, и мы вместе доведём идею от прототипа до реализации.

  • Верстка лендинга.

    Надо сверстать простой лендинг. 9  блоков. Макет скину выбранному исполнителю. Пишите цену и сроки.

    HTML-верстка63 заявки
    Закрыт
    6 лет назад