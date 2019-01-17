aleksey10657458

Профессиональная верстка сайтов.

За 4 года работы на офисе я завершил 151 проект, сверстал 63 шаблона, написал 17 плагинов и выпил 3590 чашек кофе! Теперь решил попробовать себя на фрилансе.

Программирую на всём, на чём только можно.

Экспертно владею языками PHP, Python, SQL, HTML5 и CSS3, и конечно же JavaScript в купе с iQuery.

Практикую дисциплину разработки высоконагруженных проектов на топовых фреймворках и протоколах, активно использую AMQP, Sphinx и Memcache.

В наличии звания джедая WordPress, проект на Awwwards и бесконечное желание изучать что-то новое.

И да, я практикую ООП, Шаблоны Проектирования, а также нетривиальные подходы к типовым задачам.

У Вас есть интересный проект?

В таком случае пишите, и мы вместе доведём идею от прототипа до реализации.