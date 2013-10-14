Создать коллаж для бекграунда сайта на зимнюю тему.
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Приглашаем исполнителей для написания текстов в интернет-магазин haldi.ru Кол-во включений названия товара 2 (одно в им падеже, другое в люб другом.) Нужно от 50 текстов в день. Тексты примерно ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Приглашаем дизайнеров поработать удаленно. Предложение такое: у нас есть небольшие задачи, постоянно разные. Работа с главной и внутренними страницами сайта. Например: обработать иллюстрацию, обработка отрендеренных 3D-моделей, отрисовка схем, отрисовка модульных сеток, отрисовка баннеров, отрисовка ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
риглашаем поработать дизайнера. Нужно отрисовать мобильное приложение для Банка согласно брендбуку в строгом стиле. Нужно отрисовать главную и пару внутренних для айфона и для айпада. Приступить нужно быстро. Просим сделать за выходные.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт10 лет назад
Приглашаем исполнителя оформить презентацию согласно брендбуку. 25-30 слайдов. Цена договорная. Работа срочная. Просим сделать сегодня до вечера.Презентации5 заявокЗакрыт10 лет назад