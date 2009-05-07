alex4

Александр alex4

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Верстка для Антона Середы
Всем доволен. Продолжаем работать.
Работой Антона опять остался полностью доволен! Все требования соблюдены, все мелкие неточности тут же устранены. С очередной задачей справился на высоком уровне.
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Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Скрипт для keywords. Приватно для Антона Середы.
Заказчик вовремя платит. Знает, чего хочет. С радостью продолжу сотрудничество.
Антон не подвел! Снова терпеливо выполнял поставленную задачу. Не психовал, как многие, при постоянно вводимых корректировках с моей стороны. Справился отлично! Продолжаем сотрудничество!
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Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Внутренний поиск. Приватно для Антона Середы.
Работаю с данным заказчиком не в первый раз. Человек очень адекватный. Свою часть сделки выполняет без вопросов. Я очень доволен.
Задание понимает сразу! Делает довольно быстро, лишних денег не просит. Не ленится доработать/переделать. Всегда на связи, что, лично для меня, крайне важно. Рекомендую этого исполнителя.
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Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Sitemap.xml
Деньги были получены сразу после демонстрации результата. К некоторым техническим проблемам Александр отнесся с пониманием. Очень доволен сотрудничеством. Никому не рекоммендую - таких заказчики на вес золота. Так лучше уж сразу ко мне.
Быстро обсудили все детали. Через 2 часа скрипт уже был у меня. Никаких коэффициентов за "срочность". Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!
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BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Шевелева Владимира
Сотрудничеством остался полностью доволен. Оплата своевременная и без каких-либо проблем.
Работа выполнена профессионально. Сроки не нарушены. Самое приятное - без лишних вопросов!
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