Верстка главной страницы.
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Создать скрипт, собирающий keywords.Завершен15 лет назад
Нужен человек без особой квалификации и знаний для переписывания (уникальность от 90%) коротких текстовых блоков (2-3 предложения в каждом). До 50 блоков в день. Оплата сдельная/повременная - по договоренности.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Создать на сайте внутренний поиск по всем страницам. Выдача результатов поиска внутри сайта.Завершен15 лет назад
- $50
Создать скрипт для автоматического обновления файла sitemap.xml.Завершен15 лет назад
- $100
Создать скрипт.Завершен15 лет назад
- $100
Создать набор иконок для Интернет-аукциона.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Все подробности после предложения от исполнителя.Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Интересует не поисковая оптимизация, а больше продвижение на специальных площадках. Выявление целевой аудитории. Предпочтение отдается креативным идеям.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программист и дизайнер для создания интернет-аукциона. Предпочтения отдаются кандидатам с имеющимися аналогичными работами в портфолио. География расположения претендента не принципиальна, но Санкт-Петербург (РФ) приветствуется.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад