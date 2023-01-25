alexand777

Сделать коп Сайта, нужна вся структурка, на которою можно будет натянуть другой дизайн [url=https://theporndude.com/]https://theporndude.com/[/url]
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Всех приветствую, нужно разработать с нуля платформу для обработку платежей и обмена фиата на криптовалюту, прошу откликаться только тех кто реально сможет сделать. Ищем партнера для постоянной работы, так как платформу будет постоянно дорабатываться и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
1. Cкопировать визуальную часть сайта 2. Оживить кнопки (подробное тз и видео по каждой кнопке) 3. Подтянуть базу данных к сайту 4. Разработать или подобрать готовое решение по созданию заявки и отправки в базу данных (пример как работает, ...Базы данных4 заявкиЗакрытгод назад
1. Создать почтовый сервер и подключить к сайту, чтобы приходили исходящие сообщения при регистрации2. Проверить актуальность версии шаблона (JustWallet)3. Русифицировать сайт4. Предложить/ Разработать админ панель для трейдеров, которые будут исполнять ордера, созданные клиентами. Алгоритм должен ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад