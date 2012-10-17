alexis_R

Анастасия alexis_R

 
37 летРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
jquery, sencha touch2, backbone, underscore, require, bootstrap.

Приветствую! я JavaScript developer, занимаюсь несколько лет.

Есть несколько завершенных проектов, но предоставить ссылки не могу - обязательства о не разглашении.

Мне нравятся большие проекты с большим количеством логики на JavaScript.

Я пользуюсь следующими фреймворками: jquery, backbone, underscore, require.

Могу уделять работы 3-4 часа 6-7 дней в неделю

Пишите мне в лс, ответ в течение часа. Буду рада сотрудничеству.

До связи.

JavascriptBootstrapjQueryBackbone.js
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